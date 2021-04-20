Представителей АПК приглашают принять участие в конкурсе на звание лауреата премии «Авант-ПЕРСОНА»!

Принять участие в конкурсе на звание лауреата премии «Авант-ПЕРСОНА» приглашают представителей агропромышленного комплекса.

При поддержке Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а так же других партнеров, учреждены специальные номинации для компаний, работающих в сфере АПК: "Инновационность", "Расширение географии поставок", "Агростартап" и "Социальные инициативы".

Цель премии – представить бизнес-сообществу компании, работающие в регионе и способствующие его развитию, а также управленцев, предпринимателей, успешно реализовавших интересные бизнес-проекты и/ или общественно-полезные инициативы, пропагандирующих цивилизованный и грамотный подход к ведению бизнеса. В этом году премия будет присуждаться 10-й раз.

Выбор лауреатов и победителей будет осуществлять экспертная комиссия, возглавить которую согласился Алексей Викторович Харитонов, зам председателя правительства Кузбасса по АПК.

Все номинанты получат широкое освещение своей деятельности в издания Группы «Авант», а лауреаты и победители – награждены специальными дипломами и подарками от партнеров и спонсоров «Авант-ПЕРСОНЫ».

Прием заявок открытый.

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