В Кемерове новорожденный покинул роддом на эвакуаторе с коляской. Фото: Скриншот Областная Детская Больница Instagram.

Житель Кемерова организовал необычную встречу из роддома для жены и новорожденного сына. Забирать семью он приехал на эвакуаторе с установленной на нем коляской.

Именно на нем новорожденный мальчик, названный Львом, покинул медучреждение. По словам его отца, на эвакуаторе он работал около года, поэтому директор дал добро на организацию такой встречи из роддома.

В детской областной больнице отметили, что кемеровчане часто устраивают различные шоу во время встречи своих жен и малышей. Они украшают площадки под окнами, устраивают салюты или заказывают лимузины.