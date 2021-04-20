Кемеровский гидрометцентр сообщил о дате начала потепления

Кемеровский метеоцентр сообщил о дате начала потепления. Иван МАКЕЕВ Фото:

В Кемеровском гидрометцентре сообщили о текущей погодной обстановке в регионе и сроках начала повышения температуры воздуха.

Согласно данным синоптиков, погода на территории Кемеровской области на текущей неделе будет достаточно прохладной. За минувшие сутки специалисты зафиксировали минимальное значение температуры в -18,9 градуса. Максимальная температура за ночь составила -6 градусов. Такое похолодание было связано с затоком холодной воздушной массы из северных районов.

В этом году в апреле наблюдается быстрое снеготаяние, но еще не везде почва освободилась от снежного покрова. Горные районы, тайга еще в снегу. По данным метеостанций, на данный момент высота снега в Центральном Руднике составляет 107 сантиметров, в Кондоме - 47 сантиметров, в Таштаголе - 36.

Как сообщили в Кемеровском гидрометцентре, потепления стоит ожидать с понедельника, 26 апреля.