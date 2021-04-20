Власти Кузбасса прокомментировали дальнейшую судьбу стадиона «Химик». Фото: «Стадион Химик».

В пятницу, 16 апреля, заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев ответил на вопросы кузбассовцев, которые не успели прозвучать в прямом эфире «Кузбасс Первый».

Кемеровчан интересовало, какая судьба ожидает стадион «Химик» и его крытый модуль. Как отметил Сергей Алексеев, один из старейших спортивных объектов региона в этом году продолжит работу в обычном режиме. В дальнейшем планируется из крытого модуля сделать Центр ледовых видов спорта и провести реконструкцию стадиона.